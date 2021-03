Erbstücke – Vom Ausräumen, Wegwerfen, Bewahren und Loslassen

Planet Wissen . . 58:30 Min. . UT . Verfügbar bis 01.03.2026. WDR.

Was tun mit Omas Fotoalben, Mamas Goldrandservice, Papas Münzsammlung – wenn Eltern sterben, bleiben die Kinder mit den Hinterlassenschaften zurück. Was soll bleiben, was kann weg? Wie mit Tagebüchern und Liebesbriefen umgehen? Mit der Auflösung der elterlichen Wohnung beginnt oft auch eine Zeitreise in die eigene Kindheit.

