Faires Gold

Planet Wissen

Die Goldgewinnung ist gefährlich: Viele Minenarbeiter in Ostafrika setzen beim Abbau ihr Leben aufs Spiel, oft werden giftige Chemikalien benutzt und auch Kinderarbeit ist an der Tagesordnung. Doch es geht auch anders. Ein Hamburger Goldschmied etwa verarbeitet nur fair gehandeltes Gold. Auch die Organisation "Fairtrade" will die Arbeitsbedingungen vor Ort verbessern.