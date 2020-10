Für immer Krise? – Was sich aus der Corona-Politik lernen lässt

Planet Wissen. . 57:55 Min. . Verfügbar bis 22.10.2025. ARD-alpha.

Die „Corona-Krise“ reiht sich ein in eine Reihe von Krisen seit dem Jahr 2000. Dazu gehören das Platzen der dot.com-Blase, die Terroranschläge vom 11. September, die Immobilien-Krise, die Euro-Krise, die Migrationskrise und teils bis heute andauernde Kriege, zum Beispiel in Syrien. Leben wir in einem Dauerkrisenzustand? Wenn ja, was können wir daraus für die Bewältigung der Corona-Pandemie lernen?

Download Video: Für immer Krise? – Was sich aus der Corona-Politik lernen lässt.