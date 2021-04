Gender – Weg vom Schwarz-Weiß-Denken

Planet Wissen. . 58:23 Min. . UT . Verfügbar bis 15.04.2026. ARD-alpha.

Gender bezeichnet das soziale Geschlecht, also welche Eigenschaften in einer Gesellschaft als typisch „männlich“ oder „weiblich“ gesehen werden. Das soziale Geschlecht ist, viel mehr als das biologische Geschlecht, sehr vielfältig und lässt sich wissenschaftlich nicht in nur zwei Kategorien einteilen. Warum fällt es uns so schwer, nicht nur von der Zweiteilung „Mann/Frau“ wegzukommen, sondern auch die tatsächlich vorhandene Vielfalt zu akzeptieren?