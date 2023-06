Geschichte des Ehrenamts

Ob bei der Freiwilligen Feuerwehr, im Sportverein oder in der Kommunalpolitik – mehr als ein Drittel der Bürger in Deutschland engagiert sich in irgendeiner Form für unsere Gesellschaft. Als sogenannte Ehrenamtler betätigen sie sich freiwillig und dienen unbezahlt dem Gemeinwohl. Diese Form des Engagements gibt es schon sehr lange, denn das war schon in der Antike so.