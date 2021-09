Glückliche Hühner – Was brauchen sie wirklich?

Planet Wissen. . 57:33 Min. . UT . Verfügbar bis 01.09.2026. WDR.

Hühner als Haustiere liegen voll im Trend – in vielen Gärten werden Hühnerställe gebaut. Doch die meisten Hühner in Deutschland verbringen ihr Dasein in Massentierhaltung und existieren nur als billige Eier- und Fleischproduzenten. Wie können wir dafür sorgen, dass es ihnen besser geht? Welche Bedürfnisse hat ein Huhn? Und wieviel müsste ein fair produziertes Ei eigentlich kosten?