Homo Digitalis – Virtuelle Realität im Alltag

Planet Wissen. . 58:08 Min. . Verfügbar bis 06.09.2024. ARD-alpha.

Wenn Mensch und Maschine verschmelzen, erreicht Homo sapiens dann eine neue Stufe der Evolution? In künstlichen Welten können wir heute schon vieles: fliegen, in andere Körper schlüpfen, schneller lernen. High-Tech-Unternehmen arbeiten daran, Gehirn und Computer zu verbinden, so sollen Menschen klüger und gesünder werden. Wie realistisch ist der Traum vom Homo digitalis – und wollen wir, dass er wahr wird?