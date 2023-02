Ist unserem Trinkwasser noch zu trauen?

Unser Trinkwasser gilt als das bestkontrollierte Lebensmittel. Doch Grundwasserbelastung durch Landwirte, Medikamentenrückstände in Flüssen und Seen sowie hartnäckige Killerkeime aus Kliniken werfen viele Fragen auf. Gemeinsam mit unseren Gästen werfen wir einen Blick auf die Geschichte der Wasserversorgung und klären, wie sauber unser Trinkwasser wirklich ist und was die in jüngerer Zeit erkannten Umweltprobleme für die Zukunft der Klärwerke bedeuten.