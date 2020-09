Krankenhaus digital – Moderne Informationstechnik in der Medizin

Planet Wissen. . 57:58 Min. . Verfügbar bis 02.09.2025. ARD-alpha.

Künstliche Intelligenz in der Verwaltung, Virtuell Reality-Training in der Ausbildung oder computergestützte Hilfen in Operationssälen. Das vernetzte und intelligente Krankenhaus soll mehr Zeit für die Patienten bringen und die medizinische Behandlung verbessern.

