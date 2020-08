Kümmern, Trösten, Pflegen – Vom Wert der Care-Arbeit

Planet Wissen. . 58:06 Min. . Verfügbar bis 31.08.2025. ARD-alpha.

In „Care-Berufen“, also in Betreuung, Erziehung, Pflege und Hausarbeit, fehlen in Deutschland Fachkräfte. Gründe dafür sind wenig gesellschaftliche Wertschätzung und schlechte Bezahlung trotz umfassender Ausbildung, hoher Verantwortung und Belastung.

