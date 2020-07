Laktoseunverträglichkeit: Wie bekommt man sie in den Griff?

Planet Wissen . . 03:08 Min. . Verfügbar bis 15.09.2025. WDR. Von Carsten Linder.

Bei zehn Prozent der Europäer ist sie angeboren – andere merken erst später im Leben, dass ihr Körper Laktose, also Milchzucker, nicht mehr abbauen kann. Was kann man tun, wenn der Körper nicht genug Laktase bildet - also das erforderliche Enzym, um Laktose in ihre Bestandteile aufzuspalten?