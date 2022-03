Landwirtschaft der Zukunft – Öko, konventionell oder beides?

Planet Wissen. . 58:57 Min. . Verfügbar bis 11.03.2027. SWR.

Die gerade beschlossene EU-Agrarreform soll einen Systemwechsel in der Landwirtschaft einläuten. Zuschüsse sollen nicht mehr vor allem nach der Fläche gezahlt werden, sondern stärker an Umweltauflagen gekoppelt werden. Aber was bedeutet das für die Zukunft der Landwirtschaft, der Bauern und uns Verbraucher? Klar ist schon heute: weder reine ökologische Landwirtschaft noch konventionelle Agrarbetriebe bieten Patent-Lösungen für das, was Landwirtschaft in Zukunft leisten muss: Sichere Ernährungsversorgung bei gleichzeitigem Arten-, Klima- und Umweltschutz. Planet Wissen zeigt, welche Wege es gibt, die Menschheit zukünftig zu ernähren und gleichzeitig die Natur zu schützen.