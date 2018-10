Löcher in der Erde – So instabil ist unser Untergrund

02.10.2018 | 58:00 Min. | WDR

Es ist ein Albtraum: Ohne Vorwarnung tut sich der Boden auf, Straßen und Häuser stürzen in die Tiefe und zurück bleiben erschreckende Krater. In Deutschland und weltweit passiert das immer wieder, denn der Boden unter unseren Füßen ist nicht so stabil, wie man denken würde.

