Motivation – Der Schlüssel zu Glück und Erfolg

Planet Wissen. . 58:57 Min. . UT . Verfügbar bis 06.11.2025. SWR.

Motivation verleiht Flügel. Wer etwas leidenschaftlich gern tut, muss sich nicht anstrengen; die Stunden vergehen wie von selbst. Wie kommen wir in den „Flow“, den Glückszustand, bei dem alles einfach „läuft“? Wie überwinden wir das tiefe Tal der Unlust, das immer mal wieder kommt, und akute Antriebslosigkeit? Was motiviert uns so, dass wir unsere Ziele erreichen, mehr Selbstvertrauen gewinnen und Lebensfreude spüren? Planet Wissen entschlüsselt das Geheimnis der Motivation mit Hilfe von Professorin Michaela Brohm-Badry. Sie ist eine der bekanntesten Motivationsforscherinnen Deutschlands und lebt selbst vor, was sie lehrt, denn sie hat ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf gemacht.