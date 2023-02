New York – (Über-)Leben in einer Weltmetropole

New York ist die Weltmetropole des Glamours, des Kapitals, der unbegrenzten Möglichkeiten. Doch das Leben in der Stadt ist für viele New Yorker auch Kampf – um Jobs, um eine Wohnung, gegen eine steigende Kriminalität. Trotz Vollzeitjob kann es passieren, dass Menschen obdachlos werden. Wie funktioniert der Alltag in einer der teuersten Städte der Welt?