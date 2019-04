Obdachlos – Und kein Weg zurück?

Planet Wissen. . 58:55 Min. . SWR.

Das Elend ist sichtbar: Obdachlose am Bahnhof, in der U-Bahn, in der Fußgängerzone. Die einen ertragen stumm ihr Schicksal, die anderen betteln. Die meisten Passanten bleiben lieber auf Distanz, während es für die Betroffenen ein täglicher Kampf ums Überleben ist: Minusgrade, Hunger und Gewalt. Und die Zahl der Wohnungs- und Obdachlosen steigt. Dabei geht es bei der Unterstützung der Betroffenen auch um Würde, die es ihnen ermöglicht, die Hilfe anzunehmen.