Resilienz – Warum Scheitern wertvoll sein kann

Planet Wissen. . 02:51 Min. . UT . Verfügbar bis 09.11.2028. WDR. Von Krischan Dietmaier.

Menschen gehen unterschiedlich mit Krisen um. Die einen erleben schlimme Ereignisse wie Flucht, schwere Krankheit oder den Tod eines Nahestehenden und können ihren Alltag trotzdem noch gut bewältigen: Sie werden in der Wissenschaft als resilient bezeichnet. Andere knicken unter der Last schlimmer Ereignisse ein. Woran das liegt und warum Scheitern für die persönliche Entwicklung wertvoll sein kann, untersuchen Forschende am Leibnitz-Institut für Resilienzforschung in Mainz?