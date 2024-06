Schiffswracks – Tauchgang in die Geschichte

Planet Wissen. . 58:03 Min. . UT . Verfügbar bis 23.11.2028. WDR.

Laut Schätzungen der UNESCO liegen weltweit mehr als drei Millionen Wracks auf dem Meeresgrund. Jedes einzelne davon ist wie eine Zeitkapsel, die einen Blick in die Vergangenheit erlaubt: Wie war der Stand von Handwerk und Technik, als das Schiff noch über die Meere fuhr? Wie lebten die Menschen an Bord? Auf welchen Handelsrouten waren Menschen in diesen Schiffen unterwegs und wie führten sie Kriege?