Schlaganfall – Mit einem Schlag ist alles anders

Planet Wissen . . 58:36 Min. . Verfügbar bis 18.09.2025. WDR.

Der Arzt Dr. Dierk Heimann ist 46 Jahre alt, als ihn mitten in einem Vortrag der Schlag trifft. Seine linke Körperhälfte ist gelähmt, auf der rechten Seite das Schmerzempfinden fast erloschen. Die Chancen stehen neun zu eins gegen ihn. So wie ihm geht es jedes Jahr rund 200.000 Menschen in Deutschland.

Download Video: Schlaganfall – Mit einem Schlag ist alles anders.