Vatersein heute – Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Planet Wissen . . 57:54 Min. . Verfügbar bis 15.10.2025. WDR.

Vatersein ist ein Spagat: Viele Männer wollen Erfolg im Beruf haben, aber auch Zeit mit den Kindern verbringen und ihren Anteil an der Familienarbeit übernehmen. Viele Väter nehmen sich die sogenannte Elternzeit, aber die meisten nur für kurze Zeit. Woran liegt das? Welche Väter wollen wir? Und was muss sich dafür in unserer Gesellschaft ändern?