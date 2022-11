Venedig – Ausverkauf einer Traumstadt?

Planet Wissen. . 58:07 Min. . UT . Verfügbar bis 22.10.2026. WDR.

Kaum eine Stadt auf der Welt bietet eine solche Vielfalt an Bau- und Kunstwerken wie Venedig. In Mittelalter und Renaissance war sie eine Großmacht. Heute verdrängt der Massentourismus die Venezianer aus ihrer Stadt, Kreuzfahrtschiffe verpesten die Luft und gefährden das sensible Ökosystem der Lagune. Ist Venedig noch zu retten?