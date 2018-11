Was hilft bei Arthrose?

02.11.2018 | 58:12 Min. | WDR

Es zieht im Knie, es sticht in der Schulter, es schmerzt in den Fingern: Rund fünf Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Arthrose. Heilbar ist die Volkskrankheit bisher nicht, aber es gibt Mittel und Wege, die Schmerzen in den Griff zu bekommen und die Gelenke wieder beweglicher zu machen.

Download Video: Was hilft bei Arthrose?.