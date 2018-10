Was passiert mit unserem Müll?

19.10.2018 | 58:31 Min. | WDR

Jeder Deutsche verursacht pro Jahr durchschnittlich mehr als 400 Kilogramm Müll. Wie werden diese riesigen Müllmengen entsorgt? Moderatorin Andrea Grießmann ist heute zu Besuch in einer Müllverbrennungsanlage und schaut sich an, was mit weggeworfenen Verpackungen oder dem Müll aus der Biotonne geschieht. Wieso wird nur ein Teil unseres Mülls recycelt?

