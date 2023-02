Wie Kinder spielend lernen

Planet Wissen. . 03:33 Min. . Verfügbar bis 17.03.2028. WDR.

Schon Babys spielen und lernen dabei vieles, was sie für ihre Entwicklung brauchen. Wenn Kinder größer werden, interessieren sie sich jeweils für die Spiele, die gerade zu ihrer Entwicklungsstufe passen – vom einfachen Greifen nach Gegenständen bis zum Spiel nach Regeln wie zum Beispiel „Mensch ärgere dich nicht“. Was spielen Kinder in welchem Alter?