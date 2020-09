Wie Lehrerinnen und Lehrer erfolgreich Medien im Unterricht nutzen

Planet Wissen . . 02:51 Min. . Verfügbar bis 30.10.2025. WDR. Von Dominik Müller-Russell.

Multimedialer Unterricht – was bedeutet das eigentlich? Wie kann eine solche Unterrichtsstunde aussehen? Das Albert-Schweitzer-Gymnasium in Hürth nutzt die Möglichkeiten der digitalen Welt bereits. Die Lehrer nehmen die neuen Herausforderungen an und freuen sich über die neuen Möglichkeiten – den Schülern gefällt es.