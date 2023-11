Wildtiere in der Stadt – Wie gelingt das Zusammenleben?

Planet Wissen. . 58:07 Min. . UT . Verfügbar bis 24.11.2028. WDR.

Sie durchsuchen Mülltonnen, klettern auf Dächer oder bevölkern Friedhöfe. Waschbären, Füchse oder Nutrias sind in unseren Städten längst heimisch geworden. Wieso fühlen sich Wildtiere bei uns so wohl? Und was können wir tun, damit das Zusammenleben von Mensch und Wildtier klappt?