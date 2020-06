Windkraft – Kampf um die Energiewende

Planet Wissen. . 58:11 Min. . Verfügbar bis 11.06.2025. ARD-alpha.

Immer weniger neue Windräder werden in Deutschland gebaut. Aber die Windenergie ist wichtig für den Ausbau der Erneuerbaren Energien und es gibt in ganz Deutschland viele geeignete Standorte. Gegen Windräder und Windkraft generell regt sich kräftiger Widerstand. Was ist dran an den Argumenten gegen und für Windkraft?

