Wolle ohne Tierquälerei?

Planet Wissen . . 01:54 Min. . Verfügbar bis 13.03.2025. WDR.

Rund 90 Prozent der Merino-Wolle stammt von riesigen Schafsfarmen in Australien. Dort ist das so genannte Mulesing stark verbreitet. Dieses Verfahren ist eine für die Schafe äußerst schmerzhafte Prozedur, bei der Hautfalten am After weggeschnitten werden – oft ohne Betäubung. In Neuseeland ist Mulesing inzwischen verboten. Können Verbraucher*innen herausfinden, ob ihre Wolle Mulesing-frei produziert wurde?