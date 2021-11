Wunderwerk Knochen: Unser Gerüst fürs Leben

Planet Wissen. . 58:39 Min. . UT . Verfügbar bis 04.11.2026. WDR.

Unsere Knochen sind ein wahres Wunderwerk: Sie wachsen mit uns, sind elastisch und stark zugleich, sie sind leicht und doch widerstandsfähig.

Wie trainiert man sie am besten? Und welche Methoden hat die Medizin entwickelt, um unsere Knochen lange funktionsfähig zu halten? Was macht sie stark?