Wohnen und Gesundheit

Luftschadstoffe in der Wohnung

Von Ulrich Neumann

Dicke Luft in der Wohnung macht auf Dauer krank. Wir verbringen den größten Teil unserer Lebenszeit in geschlossenen Räumen und atmen dabei ein, was Haushaltsreiniger, Farben, Lacke, Klebstoffe, Teppichböden oder Möbel über die Jahre ausdünsten.