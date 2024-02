Video: Die häufigsten Unfälle im Haushalt

Planet Wissen. . 03:03 Min. . UT . SWR.

Viele Unfälle passieren nicht unterwegs, sondern zu Hause. Grundkenntnisse in Erster Hilfe helfen deshalb auch in Alltagssituationen. Was müssen wir zum Beispiel tun bei einer Schnittverletzung? Was bei einer Verbrühung? Was, wenn jemand von der Leiter gestürzt ist und sich am Kopf verletzt hat? | video