Video: Die Alpen – bewundert, begehrt und bedroht

Planet Wissen. . 59:28 Min. . SWR.

Der 750 Kilometer breite Gebirgsstreifen der Alpen ist eine der am stärksten touristisch erschlossenen Urlaubsziele in Europa. Durch den Massentourismus, den Ausbau von Skigebieten und die Eröffnung von Freizeitparks sind die Berge als Natur- und Kulturlandschaft in Gefahr. Zudem ist der Klimawandel im Alpenraum deutlich stärker spürbar als anderswo. Vielerorts wird deswegen auch auf einen sanften Tourismus gesetzt. Doch welche Chance besteht, die schmelzenden Gletscher zu retten? (Wiederholung vom 09.09.2020) | video