Video: Garten-Experiment: Besuch bei Nacht

Planet Wissen. . 06:00 Min. . WDR. Von Samuel Müller.

Der Garten ist nicht nur für uns Menschen eine Oase, sondern auch ein Lebensraum für viele Tiere. Tagsüber beobachten wir Vögel, Insekten und so einige Krabbeltiere. Aber wer kommt nachts zu Besuch? Zwei Familien in Bonn wollen genau wissen, wie viele Tiere sich in der Nacht in ihrem Garten tummeln. | video