Video: Neues Leben für sterbende Innenstädte

Unsere Innenstädte sind in der Krise. Der boomende Onlinehandel sorgt nicht erst seit der Corona-Pandemie dafür, dass immer mehr Läden schließen müssen. Welche Funktion haben unsere Einkaufsstraßen dann noch? Was tun mit leeren Kaufhäusern und Geschäftslokalen? Mehr Vielfalt könnte langfristig Leben zurück in die City bringen. Kleine Geschäfte neben Handwerksbetrieben, Orte für Begegnung, Kultur und Bildung, Wohnen genauso wie Arbeiten – darauf setzen neue Mischkonzepte. Hinzu kommen Wunsch nach grünen Stadtzentren und die Notwendigkeit sich für die Klimaerwärmung zu rüsten. | video