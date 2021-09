Zu Gast: Nina Katzemich

Die Politikwissenschaftlerin Nina Katzemich, EU-Campaignerin bei LobbyControl e.V., war wissenschaftliche Mitarbeiterin für die Bundestagsabgeordnete Irmingard Schewe-Gerigk in der grünen Bundestagsfraktion. Bei LobbyControl in Köln arbeitet sie vor allem zum Thema Lobbyregulierung in Brüssel. | mehr