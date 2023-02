Das Bauhaus – Was ist dran an dem Mythos?

Planet Wissen. . 57:35 Min. . UT . Verfügbar bis 18.03.2027. WDR.

Das Bauhaus wurde 1919 in Weimar gegründet und ist ein deutscher Exportschlager. Die Merkmale des Bauhauses: funktionale, gradlinige Bauart ohne jeglichen Zierrat. Die Mitglieder des Bauhauses waren Teil des Aufbruchs in die Moderne, den auch andere Architektengruppen wagten. Das Besondere am Bauhaus war allerdings, dass es eine Ausbildungsstätte war, die Kunst und Handwerk vereinigte.