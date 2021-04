Kernenergie – Vom großen Versprechen zum Dauerproblem?

Die Kerntechnik zur Stromerzeugung sollte ab den 1950er Jahren die Energieprobleme lösen. Anti-Atomkraft-Proteste und Reaktorunfälle wie in Tschernobyl haben das Versprechen infrage gestellt. Seit dem GAU in Fukushima 2011 ist das Ende der Atomenergie in Deutschland besiegelt, nicht aber in Europa und weltweit. Der Kraftwerksrückbau sowie Suche und Unterhalt eines Endlagers werden auch Deutschland noch Jahrzehnte beschäftigen.