Projekt Eden: Gemüsezucht auf dem Mond

Planet Wissen. . 01:31 Min. . SWR.

Astronauten brauchen auf langfristigen Missionen im All eine vitaminreiche und ausgewogene Ernährung. Mitarbeiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Bremen planen daher den ersten Gemüse-Garten für das All. Das Eden-Projekt soll zeigen, ob man Astronauten mit Paprika, Gurken und Kräutern versorgen kann.