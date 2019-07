Zurück zum Mond – Von alten Helden und neuen Zielen

Planet Wissen. . 59:11 Min. . SWR.

Am 21. Juli 1969 landeten mit Apollo 11 die ersten Menschen auf dem Mond. Viele Millionen Menschen verfolgten damals das riskante Abenteuer live am Fernseher. Danach ebbte das Interesse am Erdtrabanten schnell wieder ab. Nun planen alle großen Weltraumagenturen die Rückkehr zum Mond. Warum sollten wir heute zurück zum Mond? Welche Hürden müssen dabei überwunden werden und wie groß ist das Risiko?