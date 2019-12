Unsere Lebensmittel – Retten statt wegwerfen

Planet Wissen . . 58:17 Min. . Verfügbar bis 20.12.2024. WDR.

Von allen auf der Welt produzierten Lebensmitteln landet etwa ein Drittel im Müll – also mehr als eine Milliarde Tonnen pro Jahr. In Deutschland sind es jährlich etwa 80 Kilogramm Essen pro Person. Woran liegt das? Welche Rolle spielen wir als Verbraucher? Und was können Handel und Industrie leisten, um die Lebensmittel-Verschwendung zu reduzieren?

