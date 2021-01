Wie Atmen bei Stress hilft

Planet Wissen . . 01:36 Min. . Verfügbar bis 21.01.2026. WDR. Von Sonja Kolonko.

Wenn uns der Kopf weh tut, können wir eine Tablette nehmen. Bei Rückenschmerzen hilft in der Regel Sport, Verspannungen lassen sich wegmassieren. Aber was hilft bei nervlicher "Verspannung" – also Stress? Ganz einfach: Atmen!