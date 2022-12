Wie Exoskelette anstrengende Arbeiten erleichtern

Planet Wissen. . 03:52 Min. . UT . Verfügbar bis 21.10.2026. WDR.

Handwerksberufe sind oft Knochenjobs. Doch jetzt ist Entlastung in Sicht: durch so genannte Exoskelette, eine Art Stützkorsett zum Umschnallen. Strapazierte Körperbereiche können so geschont und entlastet werden, glauben Forscher und es gibt erste Erfahrungen aus der Praxis.