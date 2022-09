Video: Irland – Idylle, Bauboom und Brexit

Einsame Buchten und tosendes Nachtleben: Irland beherrscht die Extreme. Während Dublin rastlos in die Höhe wächst, lebt man in den kleinen Küstendörfern äußerst entschleunigt. Die Gehälter sind hoch, Irland hat seine europäischen Chancen genutzt – und ist dabei so ursprünglich, grün und „irisch“ geblieben, dass es für viele Deutsche ein Sehnsuchtsziel ist. (Wiederholung vom 14.09.2020) | video