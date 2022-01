Die italienische Mafia in Deutschland – Gut getarnt und unterschätzt

Nicht nur in Italien, auch in Deutschland ist die Mafia allgegenwärtig. Mafiöse Handelsfirmen vertreiben gefälschte Waren, über den Hamburger Hafen laufen Kokaingeschäfte und auf dem Bau verdienen `Ndrangheta, Cosa Nostra und Co. viele Millionen Euro mit Schwarzarbeit. | mehr