Zu Gast: Pascal Goeke

Prof. Pascal Goeke lehrt Geographie und Wirtschaft an der privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz in Österreich und ist Associate Fellow am Forum Internationale Wissenschaft der Universität Bonn. In einem von der DFG geförderten Projekt thematisiert er die Organisationsstrukturen und -programme, mit denen sich gemeinnützige Stiftungen für die sozial-ökologische Transformation einsetzen. Im vom BMBF geförderten Projekt erforscht er die Macht- und Einflussrollen von Stiftungen innerhalb demokratischer Ordnungen. | mehr