Bodenschätze – Unterschätzter Reichtum unter uns

Planet Wissen . . 58:34 Min. . Verfügbar bis 09.03.2025. WDR.

Deutschland ist ein Land voller Bodenschätze, von denen wir oft gar nicht viel wissen. Vor allem das Bundesland Nordrhein-Westfalen ist reich an Mineralwasser, Salz, Sand und fruchtbarer Erde. Was befindet sich genau in unserem Boden? Wie kommen wir dran und welche Rolle spielen die Rohstoffe in unserem Alltag?

