Video: Tierwohl – keine Lobby für die Fische?

Tierwohl wird in unserer Gesellschaft ein immer größeres Thema. Zumindest wenn es um Nutztiere wie Rinder, Kühe, Schweine oder Hühner geht. Doch was ist mit den Fischen? Forscher weisen schon länger darauf hin, dass auch Fische Schmerzreize wahrnehmen, möglicherweise auch Stress und Leid empfinden können. Muss sich dann nicht auch unser Umgang mit Fischen in der industriellen Fischerei viel stärker am Tierschutzgesetz orientieren? Bieten moderne, nachhaltige Aquakulturen eine Alternative, um Fischwohl-Aspekten besser zu gerecht werden? | video