Frauen hatten im Mittelalter vor allem Aufgaben in der Familie zu erfüllen: Sie sollten Kinder gebären und versorgen und ihren Ehemann in jeglicher Hinsicht unterstützen.

Dennoch gab es Frauen, die erheblichen Einfluss erlangten: durch Eintritt ins Kloster oder an der Seite eines mächtigen Ehemannes.

Allerdings war das Mittelalter eine strenge Ständegesellschaft. So galt für Frauen wie für Männer: Chancen hatte nur, wer von Geburt an privilegiert war. Wer von niederem Stand war, arm und ohne mächtige Verwandte, dem blieben Aufstiegsmöglichkeiten meist versagt.

"Diejenigen, die Frauen aus Missgunst verleumdet haben, sind Kleingeister, die zahlreichen ihnen an Klugheit und Vornehmheit überlegenen Frauen begegnet sind. Sie reagierten darauf mit Schmerz und Unwillen, und so hat ihre große Missgunst sie dazu bewogen, allen Frauen Übles nachzusagen." So schreibt die Schriftstellerin Christine de Pizan (ca. 1364-1430), eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen des Mittelalters, in ihrem Werk "Das Buch von der Stadt der Frauen".

Frauen waren im Mittelalter dem Mann untergeordnet

In der christlichen Kirche konnten Frauen nicht Priester werden. Alle geistlichen Ämter, für die die Priesterweihe Voraussetzung war, blieben ihnen verwehrt. Bischöfinnen gab es deshalb nicht, sondern nur Bischöfe. So ist es in der katholischen Kirche bis heute.

Trotzdem war gerade die Religion für Frauen eine gute Möglichkeit, sich etwas Selbstbestimmung und einen gewissen Einfluss zu verschaffen. Die meisten herausragenden weiblichen Persönlichkeiten des Mittelalters stammten aus Klöstern und Stiften.

In der damaligen Zeit konnten Frauen, die ihr Leben der Religion widmen wollten, entweder Nonne werden – also einem Orden beitreten und ins Kloster ziehen – oder sie konnten sich in ein so genanntes Stift begeben.

Diese zum Teil sehr wohlhabenden, religiösen Häuser waren zwar keinem Orden angeschlossen, dennoch gab es für die dort lebenden Frauen ähnliche Regeln wie für Nonnen. Stifte waren eine Alternative für Töchter aus reichen Adelsfamilien, für die (noch) kein standesgemäßer Ehepartner gefunden worden war.

Die Kloster- und Stiftsmauern trennten die Frauen von der Gesellschaft – vor allem von den Männern draußen. Diese Trennung bedeutet aber auch Freiraum und Schutz und für unverheirateten Frauen die Chance auf eine gute Versorgung.

Im Kloster oder Stift hatten sie Möglichkeiten, die ihnen in der Gesellschaft verwehrt blieben. Das begann mit der Bildung. Nonnen und Stiftsdamen lernten lesen und schreiben, da sie sich ja mit religiösen Texten befassen und diese oftmals auch vervielfältigen sollten.

Zudem konnten die Äbtissinnen, also die Leiterinnen der Klöster und Stifte, eigenverantwortlich Aufträge erteilen – zum Beispiel Klöster oder Kirchen bauen lassen, die manche Städte bis heute prägen.

Die Klöster prägen bis heute das Bild einiger Städte

Zu den Klöstern und Stiften gehörten oft zahlreiche Ländereien. Die Äbtissinnen herrschten über die dort lebenden abhängigen Bauern und sprachen Recht. Das Stift Essen zum Beispiel besaß im heutigen Ruhrgebiet Ländereien zwischen Emscher und Ruhr mit rund 3000 Bauernhöfen.

Die Siedlung rund um das Stift erhielt im 13. Jahrhundert Stadtrechte und die Äbtissinnen stiegen zu Reichsfürstinnen auf. Damit waren sie nicht nur Landesherrinnen über das Reichsfürstentum Essen, sondern auch mit einem Sitz im Reichstag vertreten.

Die Befugnisse der Äbtissinnen waren mit der Macht männlicher Fürsten vergleichbar. Die Patrizier der Stadt Essen begehrten immer wieder gegen die weibliche Vorherrschaft auf, doch nicht zuletzt dank des Schutzes durch das Kaiserhaus konnten die Reichsfürstinnen ihre Macht lange halten.

Im Kloster lernten die Nonnen lesen und schreiben

Zu überregionaler Bekanntheit brachten es unter anderem Hrotsvit von Gandersheim und Hildegard von Bingen. Geboren im Jahr 1098, wurde Hildegard von ihren Eltern bereits als Achtjährige ins Kloster Disibodenberg gegeben. Sie wurde 80 oder 81 Jahre, was für mittelalterliche Verhältnisse sehr alt war. In ihrem langen Leben gründete und leitete sie ihr eigenes Kloster, verfasste medizinische Abhandlungen und komponierte Musik.

Zur religiösen Berühmtheit wurde sie vor allem durch ihre Visionen: Hildegard berichtete, traumartige Dinge zu hören und zu sehen, die sie als göttliche Eingebungen interpretierte. Der örtliche Bischof urteilte, die Visionen seien tatsächlich von Gott geschickt.